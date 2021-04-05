Москва, , 17:20 — REGNUM В Госдуме предложили разрешить блогерам, телеграмерам и стримерам добровольно регистрировать свои блоги как СМИ.

«Должен быть механизм, который позволял бы блогерам всех видов и типов регистрировать свои блоги как СМИ. Полностью добровольный», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Тогда те блогеры, кто хочет получить права СМИ и готов принять ответственность за распространяемую информацию, вполне могли бы легализовать свои каналы и страницы в том качестве, которое сейчас, по факту, у них уже есть, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев призвал провести конференцию журналистов для определения статуса блогеров во время работы на митингах и других мероприятиях.

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