Москва, 5 апреля 2021, 17:10 — REGNUM Глава Минюста РФ получает право без специального разрешения посещать СИЗО и колонии. Текст соответствующего закона 5 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, дающий такое право главе российского Минюста, подписал сегодня, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин.
Принятие этого закона позволит Минюсту РФ эффективнее осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
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