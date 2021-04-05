Москва, , 17:10 — REGNUM Глава Минюста РФ получает право без специального разрешения посещать СИЗО и колонии. Текст соответствующего закона 5 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, дающий такое право главе российского Минюста, подписал сегодня, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин.

Принятие этого закона позволит Минюсту РФ эффективнее осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

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