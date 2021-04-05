Москва, 5 апреля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Глава Минюста РФ получает право без специального разрешения посещать СИЗО и колонии. Текст соответствующего закона 5 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Закон, дающий такое право главе российского Минюста, подписал сегодня, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин.

Принятие этого закона позволит Минюсту РФ эффективнее осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.