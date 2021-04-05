Обнинск, Калужская область, , 17:29 — REGNUM В 76-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны в городе Обнинске Калужской области состоится шествие «Бессмертного полка», сообщили 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Шествие «Бессмертного полка» в Обнинске Admobninsk.ru

По словам заместителя главы администрации города по социальным вопросам Татьяны Поповой, пандемия новой коронавирусной инфекции продолжает диктовать свои условия, поэтому в основном все мероприятия будут проводиться на улице. Это митинг, посвящённый празднику Победы, и шествие «Бессмертного полка», которое пройдёт до начала митинга. Также на улице пройдут дневной концерт у фонтана на улице Победы и вечерний концерт, который откроет всероссийская Минута молчания, а завершит торжества традиционный салют.

«В этом году мы впервые по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны подготовим концерты, которые пройдут по микрорайонам. Здесь нам помогут ТОСы, у которых уже есть опыт организации подобных мероприятий на Масленицу и на Новый год. И еще мы ждём участников автопробега из Белоруссии, которые доставят из Бреста гильзу с землёй. Организационные моменты сейчас уточняются», — сказала Татьяна Попова.

В настоящее время в Обнинске проживают 53 участника Великой Отечественной войны, 373 труженика тыла, 19 «блокадников», 228 несовершеннолетних узников концлагерей — всего 673 человека, переживших Великую Отечественную войну.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 100 тыс. калужан намерены принять участие в праздновании Дня Победы