Улан-Батор, , 17:08 — REGNUM В столице Монголии Улан-Баторе с 5 апреля начали прививать людей в возрасте от 18 до 49 лет. Как сообщает государственная чрезвычайная комиссия в Улан-Баторе планируют прививать по 30 000 человек в день,

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Началась вакцинация и в других регионах Монголии — там прививают медицинских работников и сотрудников организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом.

Также вице-премьер и председатель государственной чрезвычайной комиссии Сайнбуянгийн Амарсайхан поручил в течение 2−3 дней провести вакцинацию инвалидов, заключенных, находящихся в СИЗО, а также людей без определенного места жительства.

На 5 апреля в Монголии развернуты 69 пунктов вакцинации, где работают 1247 медицинских работника. Привиты 376 373 человека или 19.3% совершеннолетнего населения.

При этом в Монголии продолжает расти число выявляемых случаев заболевания COVID-19. По данным минздрава страны, за минувшие сутки выявлены 602 новых случая заражения коронавирусом, общее число достигло 10 820.

Если раньше заражения в основном зарегистрировались в Улан-Баторе, то с марта COVID-19 распространился на другие районы страны.

На 5 апреля в 11 аймаках из 21 зафиксированы случаи заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 5931 пациента, умерли 16.