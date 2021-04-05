Москва, , 21:18 — REGNUM О месте человека в мире будущего говорили на восьмом международном Форуме Reforum Winngthe Hearts, организованном одноименной командой, резидентом «Сколково», 2−3 апреля 2021 года в режиме онлайн. Партнерами проекта выступают «МегаФон», банк «Открытие», Mail.ru Group, Сбер и некоторые другие компании, активно продвигающие «новую реальность», основанную на информационных технологиях.

Молодой специалист, успевший потрудиться в нескольких крупных корпорациях, Андрей Громковский рассказывал об экономике ощущений, которая, по его мнению, приходит на смену экономике потребления.

В своем докладе, зачитанным экрану без зрителей, он ссылается на идеолога экономики ощущений Джозефа Пайна:

«Мы живем в экономике ощущений уже сейчас, и мы уже перешли от пассивного потребления к пассивному участию. Главным является не товар или услуга, а опыт, ощущение и эмоции».

Клиенты в этой Вселенной торговли эмоциями и ощущениями называются «болельщиками», проявляющими за собственные деньги сопричастность и вовлеченность в процесс покупки товара. Кроме того, продукт или услуга, по мнению Андрея Громковского, должна настолько увлечь «болельщика», что, пользуясь ими, «у человека должна быть возможность убежать из этого мира».

Громковский озвучивает прогнозы на будущее после пандемии, опубликованные американскими изданиями The Economist, который пишет о «Ревущих 2020-х» (Roaring 2020), в которых наступит время новой экономической динамики, и The Times, которое назвало грядущий период экономическим бумом, происходящим раз в век.

Громковский утверждает, что экономика ощущений движется к экономике духа, в которой будет происходить покупка и продажа человеческих ценностей. Этому способствуют такие технологии, как виртуальная реальность. Опыт, основанный на ценностях и метафизическом переживании, станет самым востребованным, люди будут готовы покупать у тех компаний, которым они верят и чьи ценности разделяют. При этом продавцы товара должны помочь человеку стать лучше.

Экономика ощущений, как уже было отмечено Громковским, неотрывного связана с ускоренным развитием информационных технологий, которые направлены в том числе и на обучение искусственного интеллекта (ИИ) предугадывать наши желания и управлять нашими эмоциями, исполняя волю своего заказчика.

Тем не менее Анжело Далли, американский предприниматель, инвестор, эксперт в области ИИ, относится к симбиозу машин и людей с высокой долей оптимизма, утверждая, что хотя разработка ИИ заняла много времени, человечество смогло создать много удобных приложений, а сами технологии оказали положительное влияние на общество. На его взгляд, сейчас наблюдаются продуктивные отношения между человеком и машиной, которые основаны на здравомыслии и на идее взаимной пользы.

Он говорит о том, что будущее ИИ уже наступило, но тот момент, когда ИИ будет превосходить человека, наступит очень нескоро, поэтому не стоит верить тем, кто пугает человечество черными сценариями завоевания мира машинами, наделенными ИИ, так как в данный момент нет ресурсов, чтобы эти сценарии реализовать.

Он заявил, что люди меняются вместе с машинами, а значит, люди обязательно изобретут какой-то обходной путь и заблокируют вредоносное воздействие машин.

При этом Далли указал людям на их ответственность за то, каким станет ИИ. Его идея состоит в том, чтобы создавать ИИ под строгим контролем людей, тогда невозможно будет создать ИИ, уничтожающий человека. Контроль со стороны человека — это, по его мнению, уже само собой разумеющееся, так как мир стал взаимозависимым. Он верит в то, что человек во что бы то ни стало сохранит себя.

При этом эксперт утверждает, что роботы будут отнимать всё больше и больше рабочих мест, и поэтому важно создавать инклюзивное общество, так как те, кто создает технологии, несут ответственность перед обществом, потому что технологии создаются ради общего блага. Создатели технологий должны помочь людям подготовиться к потере работы и найти в себе другие таланты. И поблагодарить робота, который освобождает человека от рутины и переводит его в более креативное состояние.

Отвечая на вопрос, какая страна первой создаст сверхинтеллект, Далли ответил, что этого не знает никто. Он считает, что это вопрос не столько ресурсов, сколько технического опыта. Нет никакой гарантии, что те, у кого много технологий и ресурсов, первыми создадут сверхинтеллект. Это не прерогатива какой-то страны. Это может прийти откуда угодно и произойти так, как это произошло с криптовалютой — мы можем не узнать, кто именно его создал.