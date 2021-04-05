Ярославль, 5 апреля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В 2020 году в Ярославскую область по программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа переехали 713 человек, 634 получили российское гражданство. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Ярославль

Всего с начала реализации программы в 2014 году в регион переехали более 7 тысяч человек. В основном это переселенцы с Украины, из Армении и Таджикистана. В 2021 году реализация программы будет продолжена.