Москва, 5 апреля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Курс доллара по отношению к основным валютам в I квартале 2021 года превзошел прогнозы аналитиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Красильников. Так он прокомментировал предположения ряда экспертов Reuters, которые предсказали доллару рост по отношению ко всем мировым валютам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль

«Курс доллара по отношению к основным валютам действительно в I квартале превзошел прогнозы аналитиков, — сказал Красильников. — Если посмотреть на индекс доллара США (US Dollar Index ICE), который показывает покупательную силу доллара относительно корзины основных иностранных валют, то мы заметим положительный тренд, наблюдающийся с начала 2021 года. Во многом укрепление доллара связано с ухудшением прогнозов экономического роста Еврозоны, преимущественно из-за новых локдаунов, при улучшении прогнозов роста экономики США».

Что касается кредитно-денежной политики, то, как полагает Красильников, существенных изменений со стороны ФРС не ожидается.

«При этом следует учитывать, что курс национальных валют зависит от многих факторов, поэтому при составлении прогноза нельзя обойтись без отсылки к определённым условиям, — сказал Красильников. — Поэтому, если не произойдет существенного падения цены нефти, если санкции против нашей страны будут носить точечный — на уровне отдельных персоналий, а не системный, типа отключения от SWIFT, характер, а также если не произойдет катаклизмов ни во внутриполитической, ни во внешнеполитической областях, то можно будет рассчитывать на относительно стабильный курс рубля».

Однако, как подчеркнул Красильников, если хотя бы один из вышеперечисленных факторов сработает, то падение курса рубля будет более чем вероятным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что через политику дедолларизации Россия снижает риски, обусловленные современной геополитической ситуацией.