Таллин, , 17:04 — REGNUM Официальный Таллин продолжает поддерживать режим в Киеве на публичном уровне, заявляя о солидарности с ним и готовности до конца противостоять России, но реальных возможностей у Эстонии и Украины нет.

Об этом ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил BaltNews, комментируя заявление президентов Украины и Эстонии о совместном противостоянии газопроводу «Северный поток-2».

«Никакой угрозы они (президенты Украины и Эстонии — прим. ИА REGNUM), конечно, реально не представляют. Тем более — какое-то их совместное заявление или договоренность. К тому же по территории ни той, ни другой страны этот газопровод не проходит, то есть они малое отношение имеют в принципе к реализации этого проекта», — пояснил он.

По его словам, помешать реализации нового газопровода могут только крупные игроки, такие как Германия, Евросоюз в целом и США.

«Чтобы ввести санкции со стороны ЕС, нужно единогласное решение всех его членов. Конечно, этого делать в Евросоюзе никто не хочет, потому что тогда Россия нанесет ответный санкционный удар. И вот эти обмены ударами ни для кого не выгодны», — подчеркнул аналитик.