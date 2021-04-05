Кострома, 5 апреля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Жители четырёх деревень в Буйском районе Костромской области пожаловались на «великую русскую грязь» — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дорога к трём деревням в Буйском районе

В редакцию информационного агентства обратилась староста деревни Поповка Лариса Ширяева. Женщина утверждает, что участок единственной дороги, соединяющей три населённых пункта с районным центром — Буем — пришёл в негодность. Из-за этого к жителям трёх деревень не едет скорая помощь и автолавка с продуктами.

«Эта дорога связывает нас, жителей четырёх деревень — Молочное, Поповка, Спас и Колотилово с Буем. Один из участков дороги на 500 метров полностью разбит большегрузами и танками, его размывает вода. На обычном автомобиле по ней не проедешь, нужен вездеход. В деревнях нет магазинов, ФАПов. Население — несколько десятков пожилых людей. Такая проблема у нас не первый год, дорогу постоянно размывает. У нас живут 80-летние бабушки. Они звонят в Буй, чтобы вызвать «скорую», а там как только услышат название деревень, так сразу отказываются ехать. Говорят, какие таблетки пить, как лечиться, но сами не едут. По пятницам к нам ездит автолавка с продуктами, так как магазинов нет. В этот раз она к нам не доехала. И все это из-за одной проблемы — великой русской грязи. В деревне Спас есть ферма, база отдыха. Раньше там люди отмечали свадьбы, а теперь никто не едет, предприниматель в прогаре. Не добраться людям. На асфальт мы даже не надеемся, но надо что-то делать. Я как староста деревни прошу помощи. Помогите, нам нужна эта дорога!», — сказала Ширяева.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в администрацию Буйского района. Местные власти подтверждают — проблема с дорогой действительно существует. Для того чтобы облегчить ситуацию, дорожники обработали одну из частей грунтовой дороги песком и гравием. На большее у муниципалитета нет средств.

«Сегодня дорога проезжая, я лично проверял. Одну половину дороги для легковых автомобилей мы отсыпали. Но проблема системная. Во-первых, рядом с дорогой расположены очистные сооружения города Буя. Судя по запаху, дорогу подтопляет из-за каких-то протечек там. Во-вторых, по дороге ездят танки. Дело в том, что в районе расположена танковая часть, и танки с железной дороги до части перегоняют прямо по грунтовке. Причём без всяких платформ. Естественно, они разбивают все гусеницами. Мы вместе с главой обращались к командиру танковой части Алексею Орлову. Он нам сказал что у него приказ Министерства обороны, и запрещать исполнять его мы не в праве. А денег на ремонт дорог в бюджете у нас выделяется немного. В год 6 миллионов, и это на 200 километров трасс. Из них мы 3 миллиона тратим только на зимнее содержание. А сколько асфальта можно положить на оставшиеся три миллиона? Мизер. Для сравнения, 300 метров дороги до птицефабрики мы сейчас делаем за 11 миллионов. И так тратим деньги на отсыпку этой грунтовки до четырёх деревень каждый год. Но я думаю, что если погода сейчас будет стоять сухая, то все обойдётся. Дорога подсохнет и по ней можно будет нормально ездить», — пояснил первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района Евгений Гуляев.

Командир танковой части Алексей Орлов от общения с корреспондентом информационного агентства отказался. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.