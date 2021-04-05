Пекин, 6 апреля, 2021, 02:49 — ИА Регнум. По мнению специалистов ВОЗ и китайских ученых, причина эпидемии коронавирусной инфекции может быть теперь названа. О том, почему предлагаемые варианты возникновения пандемии оставляют вопросы, рассказывает корреспондент ИА REGNUMАлександр Белов.

IAEA Imagebank Борьба с Коронавирусов. Лаборатория в Австрии

Исследователи согласны, что вариантов развития событий, которые привели к планетарной вспышке SARS-CoV-2, было четыре и ни один из них не предполагает его искусственного происхождения. Впрочем, по мнению источника агентства Associated Press, которое опубликовало предварительную и неофициальную версию заключения, возможны доработки каких-либо из предложенных вариантов.

Действительно, вопросы, которые с самого начала заключались в некоторых из версий объяснения, так и остались невыясненными. Это касается и знаменитой версии с вирусом летучих мышей, ведь, по данным исследователей, чтобы преодолеть эволюционные различия между вирусом, вызывающим SARS-CoV-2, и тем, который имеется в природе, понадобилось бы несколько десятилетий. Как же были сформулированы другие версии? Читайте статью Александра Белова «Ученые готовятся назвать причину начала пандемии. Их выводы вполне ожидаемы».