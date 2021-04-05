Москва, , 17:02 — REGNUM То, что в РФ не растут реальные доходы населения, выглядит очень опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал новость о том, что долги граждан по кредитам достигли почти 1 трлн рублей.

«Нужно смотреть несколько шире и не ограничиваться суммами долгов, — сказал Алиев. — Если смотреть по показателю просроченной задолженности, то пока ничего опасного нет. К концу 2020 года портфель просроченных задолженностей вырос на 20% по сравнению с началом года, но при этом не вызывал серьезных опасений. Сейчас уже 22%, но всё равно есть запас прочности. При этом опасность в том, что пока не наблюдается роста реальных доходов населения. В такой ситуации повышаются риски неплатежей, что может осложнить жизнь банкам. Они в свою очередь ужесточат условия кредитования, а это отразится на совокупном спросе и дальнейшем росте ВВП».

Как полагает Алиев, скорость восстановления экономики и экономической активности будет выступать ключевым параметром, который позволит сократить уровень задолженности по кредитам.

«Рост реальных доходов как следствие экономического восстановления должен отразиться на способности платить по кредитам, — сказал экономист. — На фоне падения доходов большинство граждан вынуждены брать кредиты, чтобы попытаться обеспечить привычный уровень потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центробанка, на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности физлиц по займам составила 976,1 млрд рублей.

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