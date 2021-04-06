Пекин, , 02:06 — REGNUM Визит китайского министра иностранных дел Ван И в страны Ближнего Востока и Иран состоялся сразу же после завершения его поездки в Россию. О том, какое значение для международных отношений имеет укрепление российско-китайской дружбы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Министр иностранных дел КНР Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

И в Саудовской Аравии, и в Турции, и в Иране глава китайского МИД говорил о китайской поддержке суверенитета и национального достоинства каждой из стран. Ван И каждый раз посвящал часть своей речи критике «унилатерализма», подхода без различия местных особенностей, который продвигает в международных отношениях Вашингтон. Да и само турне Ван И по странам, олицетворяющим собой основные этносы ближне‑ и средневосточного региона: арабов, турок и персов, как бы подчеркивало китайскую стратегию уважительного отношения к культурно-историческим особенностям каждого государства, с которым Китай строит переговоры.

Противопоставление же китайского «бережного» подхода американской нахрапистости еще делало акцент на необходимости для всех стран континента самостоятельно и с уважением к соседям заниматься вопросами развития совместных проектов, чему примером служат нынешние отношения Москвы и Пекина. Читайте статью Владимира Павленко «Как стратегический союз КНР и РФ побеждает гегемонизм США Ближнем Востоке».