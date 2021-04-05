Рязань, 5 апреля 2021, 17:17 — REGNUM От удара электрического тока смертельно травмирован несовершеннолетний на перегоне станций Лесок — Рязань. Подросток взобрался на крышу грузового вагона, сообщили 5 апреля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Мальчик 2007 года 4 апреля примерно в 18:40 поднялся на крышу вагона, где был травмирован электрическим током контактной сети. Подросток упал на переходную площадку вагона и скончался до прибытия скорой медицинской помощи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».