История вопроса

Проезд снаружи общественного транспорта, в первую очередь железнодорожных поездов, включает в себя передвижение на крышах, переходных площадках, боковых и задних частях транспорта (цепляясь за перила - отсюда название “зацепинг”) и, иногда, открытых кузовах.

Это явление было достаточно распространённым во всём мире в ХХ веке, и остаётся нормальным для ряда азиатских и африканских стран, в первую очередь - Индии, в связи с перегруженностью железнодорожного транспорта. В США, Европе и России данный способ передвижения может практиковаться как экстремальное хобби.

В сентябре 2016 года в России была начата активная информационная кампания по борьбе с зацепингом. В частности, в интернете блокировались тематические сайты и группы в соцсетях; в школах проводились разъяснительные беседы. По мнению Роскомнадзора, популярность зацепинга в начале 2010-х годов была связана именно с интернет-сообществами.



