Новая Ладога, Ленинградская область, , 17:02 — REGNUM Эксперты зафиксировали превышение допустимого содержания нефтепродуктов в 32 раза в реке Волхов у затонувшего теплохода «Академик Якутин» в деревне Малое Чернавино в Ленинградской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора.

Превышение по нефтепродуктам установлено ниже по течению реки от судна по сравнению с фоновыми концентрациями.

«Наличие превышений может быть обусловлено тем, что на момент отбора проб боны не были замкнуты в непрерывное кольцо, а загрязнение не локализовано», — объясняют в ведомстве.

Напомним, вечером 31 марта в Управление Росприроднадзора поступила информация от местных жителей о поступлении нефтепродуктов в реку Волхов с полузатонувшего в декабре 2020 года судна «Академик Якутин». В рамках оперативного выезда государственным инспектором произведен осмотр акватории водного объекта, а экспертной лабораторией отобраны пробы.