Дубай, ОАЭ, 5 апреля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Гражданок России нет среди девушек, задержанных за откровенную съёмку на балконе одной из башен Дубая. Об этом сообщили 5 апреля в генеральном консульстве России в Дубае и северных эмиратах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай Марина

«Поступили официальные данные полиции: всего за съёмку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее», — приводит слова представителя консульства РИА Новости.

Напомним, ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором обнажённые девушки позируют фотографу на балконе здания в курортном районе Dubai Marina. Сообщалось, что среди задержанных оказались восемь гражданок России.