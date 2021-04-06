Москва, , 01:09 — REGNUM Совместный российско-китайский проект по строительству долговременной космической станции для исследования Луны имеет все шансы стать прорывным проектом не только в научной области взаимодействия России и Китая. В чем еще может скрываться неочевидная, но важная перспектива лунного проекта Москвы и Пекина, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Китайское ушу Abdallah Kroosh

Сила космического проекта России и Китая особенно ярко может проявиться там, где этот проект сможет выявить традиционно сильные стороны каждого из участников. Пусть Китай и занимает теперь важное место в мировой экономике, обладая и финансовыми и техническими возможностями для воплощения самых смелых проектов, но объять необъятное нельзя. Поэтому роль российских ученых и технических специалистов в лунном проекте также будет весьма велика, ведь до сих пор наработки прошлых лет и новые открытия позволяют России удерживать лидерство во многих видах вооружений.

А Китай, хотя и славен успешным копированием чужих наработок, не так уж легко, в силу культурных особенностей, осваивает новые научно-технические пути. В целом же, при правильном сочетании усилий, российско-китайский лунный проект ожидает большой успех, который скажется не только в прорыве к новым космическим высотам, но и даст важные наработки для дальнейшего развития экономик обеих стран. Читайте статью Александра Халдея «Зачем Китай летит на Луну с Россией».