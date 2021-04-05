Москва, , 16:58 — REGNUM Ограничения срока полномочий мирового судьи в должности при его повторном назначении снимаются, согласно новому российскому закону, текст которого 5 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Закон вступит в силу через 90 дней.

Напомним, на должность мирового судьи гражданин России может быть назначен два и более раз. Согласно новому закону, в первый раз мировой судья назначается на должность сроком на три года.

Если он будет назначен во второй раз на эту должность, срок его полномочий не ограничивается. Однако возраст мирового судьи не может превышать 70 лет.