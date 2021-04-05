Шадринск, Курганская область, , 16:58 — REGNUM Мэр Шадринска Виктор Ермишкин, который подал заявление об отставке, предоставил документы для участия в праймериз регионального отделения «Единой России» для участия в выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения партии.

Виктор Ермишкин является секретарём шадринского городского отделения «Единой России». Возглавляет второй по численности муниципалитет Курганской области с 2019 года. На прошлой неделе он подал заявление об отставке по собственному желанию.

Его заявление об уходе с поста градоначальника в ближайшее время рассмотрит Шадринская городская дума. Документы на участие в праймериз будут рассматриваться комиссией в течение пяти дней со дня их подачи.

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