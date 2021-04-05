Иваново, , 16:58 — REGNUM Партия вакцины «Спутник V» в количестве 42,5 тысячи доз поступила в Ивановскую область, сообщили 5 апреля в пресс-службе правительства региона.

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«Вся эта вакцина находится уже не на складах, а в медицинских организациях региона. Вакцины достаточное количество, она доступна и бесплатна для всех граждан старше 18 лет. Пункты вакцинации открыты в каждой поликлинике у дома», — сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

На 5 апреля в Ивановской области первым компонентом вакцины против коронавируса привились 71 860 человек, завершили полный курс вакцинации 49 069 человек.

В регионе подтверждено 32 877 случая заражения коронавирусом, в том числе 62 носителя выявлены за последние сутки. Всего в стационаре находятся 655 человек, на койках с кислородом — 436 человек, 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 31 443 пациента, скончались 1057 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.