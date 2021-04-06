Москва, 6 апреля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Как было неоднократно подмечено даже самыми разными исследователями, культура, экономика и политическое устройство России во все века и периоды ее существования тяготели к военному типу организации. Почему так произошло и что с этим делать, пытался разобраться обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Николай Маковский. Крестьянский обед в поле. 1871

Сама география диктует России воинский характер как ее населения, так и способов организации, как управления, так и экономики. Во-первых, что означает эта «воинскость» на практике? Она выражается как неприятие тех стремлений, которые в других культурах зачастую превозносятся как основные и правильные, вроде того же богатства как такового, не направленного на достижение «коллективной боеготовности». Жизнь в постоянной готовности к нападению приучила население России выдвигать приоритеты, слабо совместимые с европейским торгово-ремесленным духом или сверхразвитой восточной чиновнической системой.

Отсюда и постоянная тяга России к моделям экономики, которые называют «справедливыми», хотя это зачастую именно калька с армейского снабжения. Как показывает историческая практика, ломать культурную модель бессмысленно, улучшения добиться таким способом не получится. Но есть ли перспектива у российской культурной модели в современном мире? Читайте статью Александра Халдея «Как в России победить бедность».