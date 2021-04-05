Таллин, , 16:55 — REGNUM Признание неудачными результатов кампании по вакцинированию пожилых людей против коронавируса является прямым следствием того, что власти Эстонии ошибочно полагают: люди старше 60 лет так же разбираются в интернете, как и их более молодые сограждане.

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Об этом заявил в социальной сети известный публицист русского Facebook Сергей Долгов, сославшись на опыт собственных родственников.

«Местная пресса констатирует, что попытка массовой вакцинации 60+ не совсем удалась. Еще бы. Если бы я фанатично не читал эстонскую прессу, ни фига бы моя мама не вакцинировалась», — написал он.

По его словам, он чисто случайно узнал про такую возможность, также случайно у него оказалась ID-карта мамы, с которой он зарегистрировал её и лично отвёз в пункт вакцинации.

Он назвал ошибочными убеждения представителей властей о том, что люди за 70 быстро соображают, находясь в Интернете, активно читают прессу и уверенно могут пользоваться своими цифровыми документами удостоверения личности.

Ссылаясь на личный опыт, Долгов заявил, что наилучшим решением проблемы вакцинации пожилых в Эстонии должны стать звонок врача такому лицу и приезд спецбригады на дом. Либо спецтранспорт, собирающий таких людей на вакцинацию.

«Но увы, у нас э-государство (электронное государство, отказывающееся от бумагооборота официальной документации, — прим. ИА REGNUM), — заключил эстонский публицист.