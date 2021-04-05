Вашингтон, , 18:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено 34 282 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 30,71 млн.

Отметим, что количество заражений резко упало, на прошлой неделе цифры превышали 75 тыс.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 222, а общее число перевалило за отметку в 555,0111.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса