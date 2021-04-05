Москва, 5 апреля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий наказание за систематическое вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, эффекта не даст, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Yvbystr Вячеслав Лысаков

«Никакого эффекта этот законопроект не даст, поскольку данное преступление относится к разряду преступлений небольшой тяжести и реальный срок лишения свободы судьи не дают, ограничиваясь другими санкциями в рамках этого уголовного преступления: штрафы и принудительное работы», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Нет смысла даже обсуждать, считает парламентарий.

«Лучше бы вернулись к уже принятом в первом чтении законопроект о денежном залоге, равном сумме штрафа, за возврат авто при пьяном вождении. Это реальная мотивация для водителей, поскольку лишь 30% платят штраф в 30 тыс. рублей, отделываясь лишь лишением прав», — предложил Лысаков.

Законопроект, ужесточающий уголовное наказание систематическое вождение в состоянии опьянения, правительство РФ внесло в Госдуму.

Повышенную ответственность повлечет управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, уже ранее наказанным за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.