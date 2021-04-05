Москва, , 16:53 — REGNUM Показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве находятся ниже эпидемического порога на 56,1%. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В том числе, по данным ведомства, заболеваемость среди детей до двух лет находится на 80,1% ниже порогового уровня, среди детей трёх-шести лет — на 80,9%, среди детей от семи до 14 лет — на 77,3%, среди взрослого населения — на 29,3%.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в целом эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве за неделю с 29 марта по 4 апреля соответствовала сезону года, по сравнению с предыдущей неделей также отмечено снижение заболеваемости среди детей.