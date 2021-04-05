Калуга, , 16:57 — REGNUM В Калуге за минувшие сутки подтверждены два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного минздрава.

Коронавирус Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли жители Калуги 1956 и 1959 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 288 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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