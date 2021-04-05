Чебоксары, , 16:49 — REGNUM В Чебоксарах передано в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, которого обвинили в мошенничестве при продаже квартир. Ущерб оценивается в 9,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет 43-летний чебоксарец, который, по данным следствия, являлся фактическим руководителем общества «АльфаСтрой». Правоохранители установили, что с октября 2016 года по март 2020 года он заключал договоры уступки права требования, получая от потерпевших средства за строящееся жильё при отсутствии реальных прав на распоряжение квартирами.

По данным правоохранителей, для убедительности он представлял документы о наличии у него прав на реализуемые квартиры, не сообщая, что они уже аннулированы. В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела ухитрился продать одну и ту же квартиру дважды.

По версии следствия, всего от потерпевших было получено 9,6 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных чч. 2, 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии после вмешательства прокуратуры в доход государства обращено имущество на 7,2 млн рублей. Речь идёт о приобретении квартиры бывшим депутатом городского собрания Чебоксар, экс-директором техникума строительства «на неподтвержденные доходы».

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