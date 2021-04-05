Москва, , 16:48 — REGNUM Все проблемы, которые может создать РФ отключение от SWIFT, могут быть решены с помощью цифрового рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил IT-специалист, предприниматель, председатель мурманского отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание замглавы МИД РФ Александра Панкина о том, что в РФ может появиться система, альтернативная SWIFT.

«Скорее всего, заместитель главы МИД имел в виду создание в России не аналога SWIFT, а цифрового рубля. А своя собственная система передачи финансовых сообщений между банками в формате SWIFT есть у России ещё с 2014 года, — сказал Пальченко. — Её создал ЦБ как раз на случай отключения России от SWIFT. Системой пользуются как российские банки, так и крупные корпорации. Также есть ещё «Система быстрых платежей». Однако все вышеперечисленное не позволяет производить международные транзакции и, соответственно, не годится для международной торговли».

Как полагает Пальченко, для России все еще сохраняется угроза отключения от SWIFT.

«Кроме того, власти США имеют прямой доступ к SWIFT под предлогом «борьбы с терроризмом». Что, разумеется, неприемлемо для нас, хотя бы с точки зрения сохранения коммерческих тайн. Все эти проблемы, на мой взгляд, решаются с помощью цифрового рубля, — сказал эксперт. — Сделки с использованием цифровой валюты будут быстрее и удобнее, могут использоваться при совершении международных платежей (при этом будут не нужны валюты-посредники типа доллара), их никто не отследит, и никто никого ни от чего не отключит».

Как подчеркнул Пальченко, граждане и предприятия всего мира смогут иметь у себя цифровые рубли, и никакие финансовые власти любых других стран не будут об этом знать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, система, альтернативная SWIFT, может заинтересовать страны и компании, которые подпадают под санкции.

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