Великий Новгород, , 16:56 — REGNUM В Новгородской области в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 среди пенсионеров может быть вновь введен режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан, сообщает 5 апреля пресс-центр регионального правительства. Кроме того, власти потребовали строгого соблюдения масочного режима.

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Как стало известно на состоявшемся заседании регионального оперштаба, на прошедшей неделе доля заболевших ковидом пенсионеров составила 40,3% от общего количества жителей Новгородской области с этим заболеванием, причем 32,4% заболевших — люди старше 65 лет. В пяти районах Новгородской области основную долю заболевших составляют лица старшего возраста.

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что при продолжении этой тенденции ведомство будет вносить предложения о возвращении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет.

«Масочный режим и защитные меры никто не отменял. Нам очень не хотелось бы снова вводить самоизоляцию, но, если такая динамика будет сохраняться, мы, безусловно, это сделаем», — прокомментировал эту ситуацию губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В ходе заседания оперштаба губернатор Андрей Никитин заявил о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах, в том числе в торговых предприятиях.

«Правило масочного режима действует с начала прошлого года. Если руководство торгового центра не может обеспечить должный контроль — торговый центр не работает. Прошу подключиться к этой работе Роспотребнадзор и полицию. Давайте закончим уговоры коммерсантов», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время в больницах региона с диагнозом COVID-19 находятся 475 человек, из них четыре человека — на ИВЛ. Еще 892 человека лечатся амбулаторно. В медицинских учреждениях свободно 22,6% коечного фонда для пациентов с ковидом и пневмонией.

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