Москва, , 16:44 — REGNUM Российские конструкторы готовы к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью до 200 тонн, заявил 5 апреля на международном симпозиуме «Человек в космосе» первый заместитель главы ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев.

По его словам, этот проект может стать международным и позволить осуществление полетов на Луну и планеты Солнечной системы.

«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях — свыше 100 тонн и даже до 200 тонн», — сказал Соловьев.

Напомним, на данный момент в России разрабатывается сверхтяжелая ракета-носитель «Енисей» грузоподъемностью 88 тонн.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, новая концепция сверхтяжелой ракеты «Енисей» будет готова к середине текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ ведется разработка эскизных проектов сверхтяжелых ракет — Роскосмос