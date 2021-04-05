Рязань, , 16:56 — REGNUM Виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения признана бывшая сотрудница отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. Женщина похитила с депозитного счёта ведомства более 400 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Пристав с февраля 2017 года по февраль 2018 года перечисляла деньги с депозитного счёта отдела судебных приставов на банковские счета подставных лиц, которые фактически не являлись сторонами по исполнительным производствам. Афера принесла женщине более 400 тысяч рублей, в ходе расследования уголовного дела она не признала себя виновной.

Приговором Московского районного суда Рязани бывшему приставу назначено два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Рязанский областной суд снизил наказание на четыре месяца. Приговор вступил в законную силу.