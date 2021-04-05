Москва, , 16:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента. Документ опубликован 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому закону, к НКО-иноагентам относятся в том числе организации, которые получают денежные средства или иное имущество от российских юридических лиц, бенефициарами которых являются иностранные граждане.

Закон также обязывает НКО-иноагентов и структурные подразделения иностранных НКО представлять в Минюст России программы и иные документы, являющиеся основанием для проведения ими мероприятий, а также представлять отчёты об их исполнении.

Кроме этого, вводится запрет на использование жилого помещения в качестве адреса структурного подразделения иностранной НКО, созданного или создаваемого на территории России.