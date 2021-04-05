Липецк, , 16:41 — REGNUM Три города Липецкой области — Липецк, Грязи и Елец — вошли в число 76 городов, которые в 2020 году достигли нужной отметки Индекса качества городской среды для признания среды благоприятной. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, таким образом качество городской среды в регионе превысило показатель, который был запланирован федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Результаты Индекса качества городской среды за 2020 год опубликовал Минстрой РФ. Баллы индекса складываются по итогам исследования по 36 индикаторам, среди них — благоустройство, качество общественных пространств, состояние жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченность коммунальной инфраструктурой, уровень безопасности дорог. Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале. Затем значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Максимальное значение индекса — 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

Индекс — ключевой индикатор, который позволяет принимать точные управленческие решения для определения приоритетных шагов по повышению уровня качества проживания граждан в условиях города. Для достижения показателей был проведен анализ каждого из 36 индикаторов для городов области, затем команда выработала дорожную карту. Особое внимание уделили участию в федеральных программах и конкурсах и синхронизации нескольких национальных проектов и программ. Так, шесть из восьми городов Липецкой области стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Федеральные гранты получили Елец, Данков, Чаплыгин, Лебедянь, Усмань и Грязи. При реконструкции главной автомагистрали областного центра по нацпроекту было организовано благоустройство общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды», а фасады домов были отремонтированы благодаря программе капитального ремонта.

Минстрой планирует запуск общероссийской онлайн-платформы для голосования по вопросам благоустройства. Липецкая область представит более 50 общественных территорий на единой онлайн-платформе. Выбор общественных пространств пройдет в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске. Помогать с регистрацией на платформе и выбором общественных пространств липчанам будут волонтеры. Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая.

«К 2024 году президент поручил главам субъектов РФ повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Таких результатов мы сможем достигнуть во многом благодаря успешной реализации мероприятий национальных проектов и широкому вовлечению горожан в процессы, связанные с повышением качества городской среды», — сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.