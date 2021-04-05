Тюмень, 5 апреля 2021, 16:41 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» 5 апреля совершил вынужденную посадку самолёт Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) — Тюмень. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Самолёт возвращался после технического обслуживания и был вынужден приземлиться преждевременно из-за отказа левого двигателя. На борту находились два члена экипажа.
Посадка самолёта прошла в штатном режиме, пилоты не пострадали, борт не повреждён. Тюменская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.