5 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Главными героями липецких соцсетей в неделю с 29 марта по 4 апреля стали глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина. Главу региона обсуждали из-за его мнения, что директоров школ нужно увольнять за невкусные школьные обеды, главу областного центра – из-за продолжения скандала с неполной декларацией о доходах.

Марина Каширская, , 18:34 — REGNUM Главными героями липецких соцсетей в неделю с 29 марта по 4 апреля стали глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина. Главу региона обсуждали из-за его мнения, что директоров школ нужно увольнять за невкусные школьные обеды, главу областного центра — из-за продолжения скандала с неполной декларацией о доходах.

Флаг Липецкой области

У мэра не нашли лишних миллионов

Депутаты горсовета Липецка 30 марта вынесли мэру Евгении Уваркиной предупреждение за неполные сведения, внесённые в декларацию о доходах за 2019 год. Нарушения сочли «незначительными», а сама Уваркина назвала их «человеческой ошибкой».

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Как было озвучено на заседании, в декларации не хватало доли квартиры, которой владеет супруг Уваркиной, и двух банковских счетов её несовершенных дочерей, на которых суммарно находилось около 60 рублей. По словам мэра, о счетах она не знала, так как их для внучек завела бабушка, а доли квартиры мужа забыла.

Мэр Липецка Евгения Уваркина Lipetskcity.ru

Телеграм-канал «Чернозём» привёл цитату Уваркиной из 2020 года, когда она подтвердила, что забыла указать в декларации свой счёт, которым давно не пользовалась. По неподтверждённым данным, на счету находилось около двух миллионов рублей, или «сумма такого порядка». В горсовете об этом счёте речи не шло: «Нам говорят, что Уваркина пришла во власть из бизнеса. Но любой бизнесмен умеет управлять своими финансами. Как могла успешная коммерсантка забыть про один из своих счетов с 2 млн рублей? Как можно забыть про имущество своей семьи?»

Решение суда вызвало резонанс в соцсетях. Возмущение липчан вызвала и причина, по которой, вероятно, «карательное» заседание было перенесено с 23 на 30 марта. Депутат облсовета Олег Хомутинников в своём телеграм-канале опубликовал скриншоты страницы сестры Уваркиной, Елены Латышевой. На снимках она с семьёй, включая и Евгению Уваркину, отдыхала на яхте в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) — локацию пользователи определили по характерной архитектуре. Липчане решили, что именно отпуск стал причиной переноса заседания горсовета, на котором для Уваркиной должны были определить наказание за недостоверную декларацию. Когда снимки разлетелись по сети, Латышева закрыла свой профиль для посторонних пользователей.

«Мэр областной столицы Евгения Уваркина, по информации тг-каналов, проводила отпуск на теплом зарубежном курорте, незадолго до этого подав некорректную декларацию о доходах, в которой забыла про некоторые открытые в банках счета и долю квартиры, принадлежащей мужу.

При доходе за 2019 год в 54 млн рублей, действительно, несложно запутаться в счетах и активах, но важно другое — рассмотрение дела руководителя города перенесли ради завершения ее отпуска — депутаты горсовета Липецка, состоящего после сентябрьских выборов сплошь из единороссов, проявили поразительную чувствительность к потребности главы города набраться сил. А затем их понимание забывчивости должностного лица тоже дало о себе знать — ошибки мэра в декларации признаны несущественными. Параллельно губернатор не высказывал претензий к работе городского главы — ни в части соблюдения антикоррупционных ограничений (представление от его имени городским депутатам было явно вынужденной мерой, предусмотренной законодательством), ни в плане проблем благоустройства (видимо, с этим в Липецке всё чудесно — не то что в Белгороде)» — прокомментировал доктор политических наук Владимир Слатинов на своём канале.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов Липецкаяобласть.рф

Пользователи выразили своё мнение в комментариях под отчётами о работе, которые Уваркина выкладывает в свой инстаграм:

«Не жалеете себя, Евгения Юрьевна. За родной город круглосуточно, наверно, радеете. Так держать! Хочется процитировать слова из известной басни: «…А воз и ныне там!» Сложно Вам, но Вы держитесь! Без отдыха пашете (ОАЭ не считается). Да и 56 млн дохода это тоже так, мелочь, конечно. За это, конечно, надо больше платить, я думаю. Только мама моя, которая всю жизнь педагогом отработала, с пенсией 10 000 руб. заработает эту сумму всего лишь за 466 лет. В общем, всего хорошего Вам, а всё остальное мелочь!»

«Уважаемая Евгения Юрьевна, чем анонсировать новые проекты, хотелось бы увидеть результаты предыдущих работ, на проспекте фасады первых этажей не доделаны, в нижнем парке куча косяков, парк Победы недоделан, это всё уже не для инстаграма?»

«Главное — личное обогащение. А все эти картинки — для веселых и пьяных».

«Чужие деньги любите считать, прямо зависть и желчь так и сочится из вашего опуса. Только что поделать, если учитель и крупный бизнес — это совсем разные вещи. Евгения Юрьевна свои деньги заработала честным путём, по крайней мере за неё не стыдно как за мэра и человека. А вам бы перестать считать чужие деньги, а то можно и всю жизнь этим заниматься».

«Одно другому не мешает, а помогает. Кто хорошо работает, тот может и отдохнуть хорошо».

Директору школы грозит увольнение за некрасивую картошку?

Всю неделю в области обсуждали последствия рейда губернатора Игоря Артамонова по школьным столовым, который он провёл 26 марта. Глава региона посетил две школы, ученики которых чаще всего жаловались на невкусную еду в столовых. При этом после резонансных торгов на обслуживание школьных столовых, после которых липецким школьникам чиновники назначили нового поставщика питания, а потом вернулись к старым подрядчикам, виновными в проблемах с едой Артамонов назвал директоров школ.

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Ситуацию прокомментировал на своём канале Владимир Слатинов: «От проблем пациентов липецкий руководитель перешел к организации школьного питания в трех учебных заведениях областного центра. Отказавшись принимать пищу, которой кормят детей, и доверившись своим обонянию и зрению («мне достаточно понюхать и посмотреть»), он раскритиковал руководство учреждений за некачественную еду, и теперь в Липецке ожидают ухода директора лицея № 44, который по качеству подготовки школьников считается одним из лучших в регионе».

«Липецкий региональный начальник сконцентрировался не на естественных для выхода из зимы проблемах благоустройства городских пространств, а на больницах и школьных столовых», — заключил политолог.

Артамонов в школьной столовой Липецкаяобласть.рф

После визита губернатора ученики, их родители и педагоги лицея № 44 встали на защиту директора Натальи Ельчаниновой. По их словам, до них дошли слухи о грядущем увольнении директора.

«Просим обратить внимание на то, что что директор школы не способен повлиять на результаты тендеров, определяющих, услугами какого оператора будет пользоваться школа… Кроме того, мы убеждены, что эффективность и качество работы директора школы должны оцениваться прежде всего по результатам оказания образовательных услуг, именно это является приоритетом в работе руководителя учебного заведения», — говорится в обращении, которые инициативная группа направила в адрес губернатора и мэра.

Позже в лицее сообщили, что городской департамент образования организовал проверку.

«Интересно, что проверяют не только организацию питания школьников, но и финансово-хозяйственную деятельность. Явный признак того, что директора лицея хотят снять. Но повода пока не нашли. Теперь его ищут», — писал канал «Чернозём».

Возмущение родителей дошло и до инстаграма Евгении Уваркиной:

«Скажите, почему все говорят только об увольнении Ельчаниновой из 44-й школы, но не говорят об увольнении Бедровой, председателя департамента? Почему не берётся в расчёт итог торгов по школьному питанию? Где именно Бедрова и Уваркина вынудили Мамедова Васифа Оглы отказаться от подписания муниципального контракта. О нём хорошие отзывы по кормлению детских лагерей в Липецкой области, а детей снова кормит господин Деревянко А.Ф. («Форсаж», бывший «Фьюжен», липецкая кейтеринговая компания), человек, с которого пошли все скандалы по питанию. Бедрова с Уваркиной не разнообразили рынок, а вернули Деревянко», — такой комментарий оставили под постом Уваркиной в инстаграме.

Школьная столовая Липецкаяобласть.рф

Городские чиновники опровергли информацию об увольнении директора лицея № 44, но скандал вышел на новый виток из-за губернатора Игоря Артамонова. Телеграм-канал опубликовал скриншоты переписки главы региона с пользовательницей соцсети (предположительно — ученицей лицея № 44), упомянувшей Артамонова под петицией в защиту директора.

«— Застой и непрофессионализм! Издеваться над детьми — преступление! За такое отношение к детям надо отвечать! И ответят, вплоть до уголовного преследования!» — ответил губернатор.

— Какое отношение?

— Всего хорошего».

Сама Ельчанинова сейчас находится на больничном. По слухам, именно разбирательства из-за школьной еды подорвали её здоровье. В интервью телеграм-каналу Mash директор заявила, что по своему желанию пост покидать не собирается.