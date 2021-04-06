Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM Представители российской интеллигенции, исповедующие либерализм, выражают недовольство политической инертностью народа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета Александр Керимов.

По словам Керимова, судьба российской либеральной интеллигенции трагична. Это не может не вызывать сожаления, ведь именно интеллигенция вырабатывает идеи, предлагает векторы развития общества, формулирует то, что не могут сформулировать массы, даже осознавая существующую несправедливость.

«Либеральной интеллигенции было весьма сложно стать значимой силой в обществе, где всегда преобладали консервативные тенденции, — сказал политолог. — Во главу угла всегда ставились интересы государства, культивировались ценности общинности, религии, семьи. Это находилось в определенном диссонансе с идеями либерализма, где интересы личности являются приоритетными».

Либерально настроенная часть интеллигенции не воспринимала ценностей, предлагаемых веками Российским государством. И сегодня в российской действительности не находится места для либерализма. Современная российская власть заполнила образовавшийся вакуум и предложила народу «смесь православных ценностей, помноженных на советскую символику, гордость за Победу, ряд достижений советской эпохи», — считает эксперт.

Либеральная интеллигенция «понимает тщетность своих устремлений, своих действий», уверен Керимов. «Она понимает, что либеральные ценности не приживаются на российской почве, что еще больше усиливает пропасть между интеллигенцией и подавляющей частью общества. Она, конечно, пытается внедрять свои идеи, однако общество, воспитанное в традициях государственного консерватизма, не готово принимать другие идеи, кроме тех, которые предлагает официальная власть», — добавил политолог.

Тем не менее огорчает, что слово «либерализм» в современной России стало ругательным, признал специалист.

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