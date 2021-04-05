Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM Более чем в 40 школах Екатеринбурга закончились места для будущих первоклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском департаменте образования.

Всего в городе начали запись детей в первые классы 155 общеобразовательных учреждений. По состоянию на 5 апреля 2021 года в 41 из них уже заняли все места.

«Стоит отметить, что родители, имеющие льготу (первоочередное или преимущественное право), имеют возможность подать заявление в вышеперечисленные школы», — добавили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, приём первоклассников начался в Свердловской области 1 апреля 2021 года.

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