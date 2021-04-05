Киев, 5 апреля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Полиция Украины фиксирует все нарушения работы предпринимателей в период локдауна, заявил 5 апреля глава ведомства Игорь Клименко.

Mvs.gov.ua Украинская полиция

Силовик обратился к отдельным предпринимателям, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Клименко отметил, что эти предприниматели думают, что самые хитрые, но они ошибаются.

«Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе заведений досуга, питания, торговли», — подчеркнул глава полиции.

Он отметил, что в настоящий момент ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования, и при этом полиция всё равно не везде успевает, поэтому ориентируется на подсказки общественности.

Клименко признал, что часто во время таких рейдов полицейские слышат «оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия», но при этом продолжают делать свою работу.

ИА REGNUM напоминает, что с усилением карантинных ограничений в ряде регионов Украины, в т.ч. Киеве, резко возросло количество инцидентов при участии полиции. Так, 4 апреля предприниматели выгнали полицейских, которые хотели закрыть один из городских рынков, заявив, что они не понимают, почему рынки не могут работать в то время, когда работа магазинов не запрещена. До этого в Одессе хозяева нарушающего карантин кафе напали на полицейских — срывали маски и бросались бутылками, силовикам пришлось вызывать подкрепление.