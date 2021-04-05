Москва, , 16:33 — REGNUM Дата отчета правительства РФ перед Госдумой будет обсуждаться на пленарном заседании 5 апреля, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

В ходе Совета Думы Жуков сообщил, что состоялся разговор председателя Госдумы Вячеслава Володина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Они обсудили возможную дату, на которую будет перенесен отчет правительства — 12 мая.

«Эта дата устраивает и Государственную думу, и правительство. Мы рассмотрим этот вопрос завтра на пленарном заседании», — цитирует Жукова пресс-служба Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчет правительства РФ должен был состояться 21 апреля, однако на эту дату было назначено послание президента РФ Федеральному собранию. Отчет представит премьер-министр Михаил Мишустин.

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