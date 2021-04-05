Нижний Новгород, , 16:30 — REGNUM Россельхознадзор выявил содержание антибиотика «Сульфаметазина» в молоке от одного из производителей молочной продукции в Нижегородской области. Об этом сообщили в Нижегородском референтном центре.

В ведомстве отмечают, что это является грубейшим нарушением требований безопасности, предъявляемых к продовольственным товарам.

Специалисты считают, что производитель мог добавить в молоко антибиотик для того, чтобы увеличить срок годности своего товара, или сделал это для уничтожения патогенных микроорганизмов.

Также эксперты Нижегородского референтного центра выявили недостаток белка в нескольких видах колбасы от местного производителя.

В ведомстве отмечают, что нехватка белка, вызванная использованием в мясной продукции растительных добавок и крахмала или низкокачественного мяса, негативно влияет на пищевую ценность колбасы и ее качество.

«Самая распространенная проблема жителей мегаполисов — это недостаток белка или его низкое качество», — констатируют специалисты Россельхознадзора.