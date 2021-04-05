Москва, , 16:29 — REGNUM Закон, согласно которому президент РФ может назначать гражданских лиц на должности высших офицеров, подписал глава государства Владимир Путин. Текст документа опубликован 5 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем самым вносятся поправки в ФЗ «Об обороне».

Согласно этому закону, российский гражданин, не являющийся военнослужащим, может по решению президента страны быть назначен на воинскую должность, для которой штатом предусмотрены звания высших офицеров в Вооруженных силах России, а также других войсках, воинских формированиях и органах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот закон был одобрен Совфедом 31 марта.

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