Нижний Новгород, , 16:29 — REGNUM Сотрудники спецслужб не нашли взрывных устройств в доме №23 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Звонок о якобы заложенном взрывной устройстве поступил 5 апреля в 12.56. Проверка длилась около полутора часов, сообщила пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, после звонка на место выехали службы экстренного реагирования. Перед проверкой здания, всех людей эвакуировали.

Дом №23 по улице Рождественской является памятником архитектуры. В здании размещаются администрация Волжского бассейна внутренних путей, офисы Керженского заповедника и кафе.

Сообщение о заложенном взрывном устройстве или угрозе теракта, если оно заведомо является ложным считается преступлением. За его совершение предусмотрено наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до пяти лет.