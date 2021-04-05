Рязань, , 16:39 — REGNUM Центр телемедицины появился в Рязанском областном клиническом кардиологическом диспансере. Консультации ведущих специалистов в экстренных случаях будут проводиться круглосуточно, сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

Помощь кардиологов смогут получить жители отдалённых населённых пунктов. Сотрудники кардиодиспансера изучат выписки из медицинской карты пациента, данные ЭКГ, рентгеновских исследований, определят показания к госпитализации и дальнейшее лечение. Консультации областных врачей запланированы как в плановом порядке, так и в экстренных случаях — в таких ситуациях общение организуют вне зависимости от времени суток.

«Темедицина повышает оперативность оказания медпомощи, а значит, значительно увеличиваются шансы пациента на выздоровление. Кроме того, человек не выезжает линий раз в областной центр, что важно и с точки зрения экономии семейного бюджета, и с точки зрения соблюдения санэпидтребований. В 2017 году мы начинали с передачи кардиограмм из районных больниц и скорой помощи. Сейчас выстроено системное взаимодействие с каждым межрайонным сосудистым центром», — отметил главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов.

Благодаря развитию телемедицины кардиологи Рязани в свою очередь получают помощь от специалистов федеральных клиник — два раза в неделю проходят консультации, а также регулярно проводятся виртуальные обходы.