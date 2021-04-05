Рязань, 5 апреля 2021, 16:39 — REGNUM Центр телемедицины появился в Рязанском областном клиническом кардиологическом диспансере. Консультации ведущих специалистов в экстренных случаях будут проводиться круглосуточно, сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального минздрава.
Помощь кардиологов смогут получить жители отдалённых населённых пунктов. Сотрудники кардиодиспансера изучат выписки из медицинской карты пациента, данные ЭКГ, рентгеновских исследований, определят показания к госпитализации и дальнейшее лечение. Консультации областных врачей запланированы как в плановом порядке, так и в экстренных случаях — в таких ситуациях общение организуют вне зависимости от времени суток.
Благодаря развитию телемедицины кардиологи Рязани в свою очередь получают помощь от специалистов федеральных клиник — два раза в неделю проходят консультации, а также регулярно проводятся виртуальные обходы.