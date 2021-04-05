Москва, , 16:28 — REGNUM Совет Думы принял решение рассмотреть вопрос об утверждении кандидатуры уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой на пленарном заседании ИА REGNUM 22 апреля, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«После того, как кандидаты встретятся со всеми фракциями и с профильным комитетом Госдумы, вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании», — напомнил процедуру обсуждения кандидатур на пост омбудсмена спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Татьяны Москальковой на пост омбудсмена. Она уже в течении пяти лет занимала эту должность. Ранее Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

«Работа уполномоченного по правам человека сложная и важная. Институт уполномоченного обеспечивает гарантии прав и свобод гражданина, контролирует их соблюдение. Уполномоченный участвует в совершенствовании законодательства России о правах человека и гражданина», — цитирует Володина сайт Госдумы.

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