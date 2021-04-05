Москва, , 16:25 — REGNUM Дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) БТР-БМ, вооруженный 30-мм автоматической пушкой и спаренным 7,62-мм пулемётом, продемонстрирован заместителю министра обороны России Алексею Криворучко на подмосковном полигоне, сообщает 5 апреля «Интерфакс» со ссылкой на руководство «Военно-промышленной компании».

Боевой модуль, установленный на бронетранспортер БТР-82, был высоко оценен заместителем главы Минобороны РФ.

«Замминистра обороны была продемонстрирована стрельба из 30-мм автоматической пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта. Стрельба велась с места и с ходу на пересеченной местности по появляющимся и движущимся целям на дальностях 1500−1000 м (для автоматической пушки) и 900−500 м (для спаренного пулемета). Все цели были успешно поражены с первых очередей», — цитирует «Интерфакс» слова гендиректора «ВПК» Красовицкого.

Модуль ДУБМ БТР-БМ был создан в инициативном порядке специалистами ООО «ВПК» и ООО «Оружейные мастерские». Эту разработку представляли Алексею Криворучко руководители компаний-разработчиков.

Уточняется, что новый боевой модуль «имеет значительно большие углы наведения оружия в вертикальной плоскости, возможность пополнения боекомплекта без выхода экипажа из машины, а также способность работы в аварийном режиме при полном отсутствии электропитания».

«На сегодняшний день ни один из существующих ДУБМ не имеет таких возможностей», — подчеркнули разработчики.

Кроме того, модуль ДУБМ БТР-БМ оснащён автоматизированной системой управления огнём с баллистическим вычислителем, двухплоскостным стабилизатором наведения, комбинированным прицельным комплексом с телевизионным, тепловизионным, лазерным дальномерным каналами и каналом управления ракетами ПТУР, обеспечивающей возможность ведения огня в любое время суток.

Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели типа «БМП-БТР» в темное время суток, а также в условиях пыли, дождя, снегопада и тумана на дальности до 3000 метров. Автомат сопровождения цели обеспечивает высокую вероятность ее поражения при ведении огня с ходу. Управление боевым модулем осуществляется с автоматизированного рабочего места наводчика-оператора, установленного внутри корпуса боевой машины.

Разработчики заявляют, что модуль ДУБМ БТР-БМ «может устанавливаться на модернизируемые БМП, бронетранспортеры, другие боевые и специальные машины, боевые катера, лёгкие боевые корабли, стационарные блокпосты и огневые точки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты «ВПК» и «Оружейных мастерских» успешно создали боевой модуль «Арбалет-ДМ» для бронеавтомобилей «Тигр-М», а также разработали усовершенствованное боевое отделение для бронетранспортеров БТР-82А.

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