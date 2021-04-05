Москва, , 16:25 — REGNUM Гражданам РФ стало невыгодно хранить деньги на банковских вкладах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко.

«На сегодняшний день наблюдается интенсивный отток денег из банков. Размер годовой инфляции в России приближается к 6%. Гражданам становится невыгодно хранить деньги на банковских вкладах, средняя ставка которых около 4%. ЦБ был вынужден поднять ставку на 0,25% для того, чтобы дать понять населению: в дальнейшем ставка будет еще расти. Однако я уверен, что ставка ЦБ не будет увеличиваться стремительно. Каждое заседание ЦБ она будет расти максимум на 0,25%. Таким образом, к концу 2021 года можно ожидать, что ставка ЦБ достигнет 6%», — сказал Головченко.

Соответственно, как полагает экономист, ставки по банковским потребительским вкладам будут соответствовать ключевой ставке, может быть, даже будут чуть ниже.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские банки не станут сильно повышать ставки по депозитам.

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