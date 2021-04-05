Киев, , 16:31 — REGNUM За минувшую неделю из транспортных компаний Киева уволилось более 250 водителей. Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко в комментарии информационному агентству УНН.

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По его словам, из-за карантинных ограничений людей можно возить только при наличии у них спецпропуска, однако за отсутствие разрешения правоохранительные органы штрафуют не пассажиров, а водителей.

«В связи с карантинными ограничениями и с тем, что постоянно штрафуют водителей, они отказываются работать. На прошлой неделе по Киеву освободилось более 250 водителей. Сегодня многие водители также отказались выходить, причина та же», — рассказал Моисеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины раскритиковали власти Киева за транспортный коллапс, который начался после введения в городе жёстких карантинных мер в связи с распространением COVID-19.

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