Кстовский район, Нижегородская область, , 16:23 — REGNUM Управление Росприроднадзора по Нижегородской области направило в адрес «Российских железных дорог» письмо с требованием возместить ущерб за разлив нефтепродуктов, приведший к уничтожении плодородного слоя почвы в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, государственное ведомство оценило почти в 2 млн рублей.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в случае, если ОАО «Российские железные дороги» откажется выплатить данную сумму добровольно, то на госкомпанию подадут иск и взыщут эти деньги через суд.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года из-за прорыва коллектора, принадлежащего «Российским железным дорогам», произошла утечка сточных вод у станции Зелецино в Кстовском районе Нижегородской области.

В результате аварии содержание нефтепродуктов в почве превысило в 37 раз по сравнению с фоновыми значениями. Это привело к уничтожению плодородного слоя почвы на площади свыше 777 квадратных метров.

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