Варшава, , 16:20 — REGNUM 5 апреля в Польшу доставили 870 тысяч вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщил глава Правительственного агентства стратегических резервов республики Михал Кучмеровский во время пресс-конференции.

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»Мы получили 870 тысяч новых вакцин Pfizer. Следующая поставка будет осуществлена 11 апреля — тогда мы ожидаем поставок 172 тысяч этих вакцин», — сообщил журналистам Кучмеровский.

Глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши также сообщил о благоприятных прогнозах касательно поставок вакцин на протяжении всего второго квартала текущего года.

«Мы ожидаем, что поставки в Польшу будут ускоряться, и что их будет намного больше в ближайшие недели и месяцы. Поставщики нас в этом обнадеживают. История с задержками поставок не должна повториться», — подчеркнул Кучмеровский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества прививок в 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.