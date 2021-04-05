Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В Санкт-Петербург из Кингисеппа (Ленинградская область) на вертолете доставили 10-летнего мальчика, в которого неизвестный злоумышленник выстрелил на детской площадке. Об этом 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Напомним, травмирование школьника из неустановленного оружия произошло 4 апреля около 17:00 мск на детской площадке по улице Октябрьской в Кингисеппе. Неустановленный преступник из хулиганских побуждений умышленно произвел не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей. В результате 10-летний мальчик получил повреждение шеи.

«Ребенок доставлен в Детскую областную клиническую больницу на улице Комсомола, — уточнили в ведомстве. — Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное».

Отметим, по факту ранения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Поиски преступника продолжаются.

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